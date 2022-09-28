أخضر الصالات يحقق انتصارا ثمينا على اليابان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الأخضر انتصارا ثمينا على اليابان بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2022، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس على صالة الشيخ سعد العبدالله في الكويت.

وفرض المنتخب الياباني سيطرته من البداية، ليفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق كريبالدي فينيسيوس الذي استلم الكرة في وسط الملعب وتقدم قبل أن يسدد بيسراه في الشباك.

وبدأ أداء الأخضر السعودي يتحسن تدريجيا، قبل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 11 عن طريق ناصر الحارثي الذي تابع المرتدة من مدافع ياباني ليسدد في سقف المرمى.

وخطف المنتخب السعودي الهدف الثاني في الدقيقة 15 بعدما أرسل الحارس حمود الدهان تمريرة بينية ذكية إلى محسن فقيهي غير المراقب ليسدد في الشباك (15).

وحاول منتخب اليابان بعد هذا الهدف العودة للضغط على المرمى السعودي، ولكن دون أن ينجح في التسجيل.

واستمر ذات الحال مع انطلاق الشوط الثاني، مع تميز الأخضر في التنظيم الدفاعي وتدوير الكرة عند الهجوم بحثا عن الثغرات.

وأهدر المنتخب السعودي فرصة خطيرة، عندما ارتدت تسديدة عبدالله المغربي من نقطة التقاء القائم بالعارضة في الدقيقة (26). ولجأ منتخب اليابان إلى أسلوب الهجوم الضاغط في آخر 5 دقائق بحثا عن تعديل النتيجة، لكن دون أن يتمكن من اجتياز التحصين الدفاعي السعودي.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث تلتقي السعودية مع فيتنام، وكوريا الجنوبية مع اليابان.