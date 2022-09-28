فارس الدهناء يستعد للوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعبه الرديف بالنادي.

يأتي ذلك تحضيرا لمواجهة فارس الدهناء مع مضيفه فريق الوحدة السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ5 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/23.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة على عدة محطات، تلا ذلك الجانب التكتيكي، ثم المناورة على جزء من الملعب، قبل اختتام المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات المتحركة على حراس المرمى.

من جهة ثانية كشفت الفحوصات التي أجريت للاعب وسط الاتفاق وقائده محمد الكويكبي في أحد المراكز الطبية في خارج المملكة، بأنه يحتاج إلى برنامج تأهيلي لعدة أيام قبل العودة والانتظام في التدريبات الجماعية.