شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث الأجانب.. الداخلية يتعاقد مع النيجيرى شيميزى كيليتشي لتدعيم وسط الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الداخلية اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع النيجيرى شيميزى كيليتشى لاعب وسط جومبى يونايتد الناشط فى الدورى النيجيري، لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد.

ويبلغ النيجيرى شيميزى كيليتشى من العمر 27 عامًا، ويجيد اللعب فى مركز الوسط المدافع بجانب قلب الدفاع، ليكون ثالث صفقة أجنبية لتدعيم صفوف الداخلية تحضيرًا لخوض منافسات الدورى المصرى فى الموسم الجديد، بعد التعاقد مع الإيفوارى سيرجى إيريك لاعب المقاصة، والأوغندى آلان كيامبادى لاعب الجونة.

وتعاقد الداخلية مع عدة صفقات محلية، على رأسها حسين رجب مهاجم المصرى، ومحمد مجدى حارس الإسماعيلى، ومحمود منصور ظهير بتروجيت، واستعارة ثلاثى الأهلى ميدو حسام ووليد مصطفى ومصطفى فوزي.

ويقود الداخلية فى الموسم الجديد، المدير الفنى رضا شحاتة ويعاونه محسن أبو جريشة وأبو المجد مصطفى بجانب محمد العقباوى مدرب حراس المرمى.