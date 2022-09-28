شكرا لقرائتكم خبر عن وهبة يضع التفاصيل النهائية لخطة إعداد منتخب الناشئين للتصفيات القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2006"، من وضع الخريطة الكاملة لخطة إعداد المنتخب، للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين، التي تستضيفها الجزائر في العام المقبل.

وقام وهبة بالتنسيق مع الجهاز المعاون من أجل متابعة مباريات بطولة الجمهورية "مواليد 2006" التي تنطلق الأسبوع المقبل، لاختيار العناصر التي ستنتظم في معسكر مغلق، يبدأ يوم 11 أكتوبر المقبل.

ويخوض منتخب الناشئين مباراة ودية أمام الجزائر يوم 2 نوفمبر المقبل، قبل انطلاق تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين، التي تستضيفها الجزائر أيضًا في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر.

وتضم مجموعة شمال أفريقيا إلى جانب المنتخب المصري، كل من ليبيا، تونس والمغرب .