شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى لطفي وثنائي المنتخب في القائمة المختصرة للأفضل عالميا بالكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد مصطفى لطفى المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة الشاطئية في القائمة المختصرة لأفضل 20 مدرباً على مستوى العالم لعام 2022.

كما اختير الثنائي أحمد الشحات ومحمد السيد لاعبا المنتخب ضمن القائمة المختصرة لأفضل 100 لاعب.

وحقق المنتخب المصري نتائج جيدة منذ تعيين لطفى مديراً فنياً للفريق، أهمها الصعود إلى كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في موزمبيق أكتوبر المقبل، كما حقق لقب بطولة الدار البيضاء الدولية كأول لقب منذ 8سنوات، وينافس الفراعنة حالياً على لقب بطولة كوسوفا الدولية التي تقام في جنوب أفريقيا.