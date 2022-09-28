شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يعلن التعاقد مع خالد الحسينى وحسام عبدالواحد موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى إيسترن كومبانى برئاسة المهندس نصر عبد العزيز، في التعاقد مع خالد الحسينى قادما من المقاولون العرب وحسام عبد العال صانع ألعاب المقاصة سابقًا، لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد 2022-2023.

وقع اللاعبات حسام عبد الواحد وخالد الحسيني مدافع المقاولون العرب لمدة موسمين، لتدعيم خط الدفاع ومركز صناعة اللعب للفريق الموسم الجديد بعد إشادة هشام زكريا المدير الفني للفريق بإمكانياتهم.

كما نجح مسئولو فريق إيسترن كومباني، في التعاقد مع مسعد عوض حارس الأهلي وسموحة وأسوان السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة منتخب السويس ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري القسم الثانى بمجموعة القاهرة والمقرر لها في 14 أكتوبر.

وتعاقد نادى إيسترن كومبانى مع 18 لاعبا هم كل من: محمد خليل "شيكا"، وليد محمد "موهبة"، محمود عبد العاطى، محمد جعفر، مصطفى حجاب، على أحمد، مصطفى عز الدين، أحمد الأعصر، سعيد فتحى، إسماعيل أشرف، مصطفى بهاء، مصطفى إبراهيم، أسامة إبراهيم "كاچو"، محمد على "العربي"، إيهاب يوسف، وتم التجديد لثنائى إيسترن كومبانى لاعب الوسط أحمد أبو بكر "موكشا" لمدة موسمين والحسينى طه فى الدفاع لمدة ثلاثة مواسم.