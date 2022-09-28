شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد محتفلا بشارة منتخب مصر لأول مرة: شرف عظيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل طارق حامد لاعب وسط منتخب مصر واتحاد جدة السعودى، بحمل شارة الكابتن لمنتخب مصر لأول مرة في مشواره، بعدما ظهر بها أمام منتخب ليبيريا، التي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف نظيفة.

ونشر طارق حامد عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورا له بشارة قيادة المنتخب خلال المباراة معلقا عليها": "كابتن منتخب بلدى للمرة الأولى….شرف عظيم".

حقق المنتخب الوطنى الفوز بثلاثية دون رد، سجلهم عمر مرموش ومحمد عبد المنعم وأحمد حسن كوكا، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، في ثانى تجارب الفراعنة مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.

جاء الهدف الأول بالدقيقة 38 من زمن هذا الشوط، بعد تسديدة قوية من عمر مرموش من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع منتخب ليبيريا وسكنت أقصى يسار المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بالدقيقة 58 عن طريق محمد عبد المنعم، فيما سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.