شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز لمواجهة جولف يونايتد الإماراتي وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة جولف يونايتد الإماراتي، التي تقام مساء اليوم بملعب سيفنز ستاديوم في دبي، في إطار برنامج إعداد بيراميدز للموسم الجديد.

وتأتي المباراة الودية كأول اللقاءات التحضيرية التي يخوضها الفريق في معسكره الحالي بدبي والذي يستمر حتى يوم ٣ أكتوبر المقبل، في إطار التجهيز للموسم الجديد ومباريات الدوري في نسخته المقبلة والمشاركة الأفريقية بكأس الكونفدرالية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي- محمود دونجا - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي