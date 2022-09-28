شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقود تدريبات خاصة للاعبين الدوليين في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانًا خاصًّا للاعبين الدوليين مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص كولر على عقد جلسة قصيرة مع اللاعبين قبل بداية فقرات المران للاعبين، حيث خاضوا جلسة تدريبات استشفائية في الجيم.

وأدى الدوليون جانبًا من التدريبات البدنية الخفيفة وبعض التدريبات المتنوعة بالكرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني.

ويخوض الأهلي ثالث مبارياته الودية عصر غد الخميس أمام فريق طلائع الجيش، وذلك على ملعب الأهلي و السلام.

وفاز الأهلي في أول مباراتين وديتين ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد على فريقي بتروجت ثم أسوان.

ويستعد الأهلي للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في تونس يوم ٩ أكتوبر ‏المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏