سمر حمزة أول لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمي للمصارعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حققت اللاعبة المصرية سمر حمزة إنجازًا تاريخيًا وغير مسبوق في تاريخ مصر في رياضة المصارعة.

وباتت سمر أول لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمي للمصارعة برصيد 71600 نقطة.

ونجحت سمر في اعتلاء التصنيف العالمي للمصارعة بعدما تفوقت على التركية ياسمين أدار صاحبة المركز الثاني والإستونية ماي إيب والتي حلت ثالثة.

وتوجت سمر منذ أيام بالميدالية الفضية في بطولة العالم للمصارعة لمنافسات وزن 76 كجم بعد الخسارة أمام لاعبة تركيا ياسمين أدار.

وخسرت سمر حمزة المباراة النهائية بنتيجة 0-6، أمام لاعبة تركيا ياسمين أدار في نهائي البطولة التي أقيمت في صربيا.

وحظيت اللاعبة المصرية بتكريم خاص من جانب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد حصولها على الميدالية الفضية لبطولة العالم للمصارعة.