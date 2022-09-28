تقارير إسبانية تكشف إصابة مودريتش وموقفه من الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إصابة الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد وذلك قبل استئناف منافسات الليجا.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن لوكا مودريتش سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أيام بعد عودته من منتخب كرواتيا بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

وخاض مودريتش مباراتين كاملتين مع منتخب كرواتيا خلال فترة التوقف الدولي ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأكدت أنه من المتوقع أن يكون النجم الكرواتي جاهزًا لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة والمقرر إقامتها في يوم 16 أكتوبر المقبل.

وسيغيب لوكا مودريتش عن المباريات ضد أوساسونا (2 أكتوبر) وشاختار (5 أكتوبر) وخيتافي (8 أكتوبر).

ومن المتوقع أن يحظى اللاعب ببعض الدقائق في مواجهة الإياب ضد شاختار يوم 11 أكتوبر.