رقم مميز لبنشرقي بعد رحيله عن الزمالك.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تصدر المغربي أشرف بنشرقي لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي، والزمالك السابق، جدول ترتيب الأكثر مرواغة في الدوري الإماراتي.

وانتقل أشرف بنشرقي إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وشارك بنشرقي مع الجزير حتى الآن في 3 مباريات جميعها بالدوري الإماراتي، بواقع 256 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

وبعد مرور ثلاث جولات من الدوري الإماراتي، تصدر بنشرقي قائمة الأكثر مرواغة في الدوري بـ12 مراوغة ناجحة، يليه ريان ايساك لاعب النصر بـ8 مرواغات، ثم نيكولاس خمينيس بـ8 مراوغات أيضًا.