الامارات | مشجع يعرض نفسه للسجن والضرب من أجل توقيع ميسي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة الأرجنتين وجامايكا أكثر من موقف جديد تجاه الأسطورة الأرجنتينية ميسي، أثناء سير المباراة عندما قام عدداً من المشجعين بمحاولات من أجل الوصول إلى اللاعب والتقاط صورة تذكارية معه أو محاولات أخرى كلها قد تكون باءت بالفشل نتيجة تدخل رجال الأمن السريع للحفاظ على اللاعب الذي كان في الأساس متجاوب مع الجمهور الذي استطاع الوصول إليه.

وفازت الأرجنتين على جامايكا بثلاثية نظيفة شهدت إحراز ميسي لهدفين بالرغم من اشتراكه بديلا في الدقيقة 56، ليواصل "البرغوت" الأرجنتيني تألقه مع منتخب بلاده في محاولة قد تكون أخيرة للاعب للفوز بكأس العالم قبل الاعتزال.

وشهدت المباراة موقف من أحد الجماهير الحاضرة حيث اندفع مشجع تجاه ميسي ومعه قلم من أجل التوقيع على ظهر المشجع وبالفعل استلم ميسي القلم وحاول التوقيع قبل انقضاض رجال الأمن على المشجع وابعاده عن ميسي الذي كاد أن يسكت على الأرض، وقد يكلف هذا الموقف المشجع السجن أو التوقيف للفترة أو التعرض للضرب ولكنه لم يخشى ذلك من أجل الحصول على توقيع ميسي.

وفي موقف أخر حاول أحد المشجعين التقاط صورة وفيديو مع ميسي، لكنه لم يستطيع وظل يسجل بهاتفه رغم القبض عليه من رجال الأمن.