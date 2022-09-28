الامارات | فيرييري.. أول امرأة ستقود مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون ماريا سولي فيرييري كابوتي أول إمراة تقود مباراة في دوري الدرجة الاولى في ايطاليا لكرة القدم، بحسب ما اكدت رابطة الحكام الايطالية اليوم.

وذكرت تقارير صحافية بان فييري كابوتي التي رقيت الى نخبة الحكام الايطاليين في يوليو الماضي ستقود مباراة ساسوولو وضيفه ساليرنيتانا الاحد.

وقال رئيس رابطة الحكام الفريدو ترنتالانج "انه ليس يوما عاديا، انا متأثر كثيرا". واضاف خلال مؤتمر صحافي "ماريا سولي ستخوض اول مباراة لها في سيري أ على اساس جدارتها. نحن لا نمنح امتيازا لأحد، لقد استحقت ماريا سولي هذا الامر الذي يعتبر نجاحا للجسم التحكيمي ككل".

وسبق لفيرييري كابوتي (31 عاما) ان اشرفت على مباريات في الدرجة الثالثة الموسم الماضي، لكنها قادت مباراة كان احد طرفيها من الدرجة الاولى ايضا وهو كالياري خلال مواجهته لتشيتاديلا في كأس ايطاليا في ديسمبر الماضي. كما اشرفت على مباراة تشيتاديلا ضد سبال في الدرجة الثانية قبلها بشهرين ايضا.

وباتت رؤية سيدات يقمن بقيادة مباريات شائعة في الاونة الاخيرة في مباريات الرجال وقد اختيرت ثلاث منهن لقيادة مباريات في نهائيات مونديال قطر المقرر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر المقبلين من بينهن الفرنسية ستيفاني فرابار التي ادارت مباراة في دوري ابطال اوروبا للرجال، والدوري الفرنسي وتصفيات كأس العالم.