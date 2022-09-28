المنتخب الأوليمبي يواجه إيسواتيني في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما

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القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب إيسواتيني الأوليمبي لمواجهة المنتخب المصري، في المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

وتجاوز منتخب إيسواتيني نظيره البوتسواني بنتيجة 3-2 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بالمرحلة الأولى من عمر التصفيات، بعد فوزه ذهابًا بثنائية نظيفة، وخسارته إيابًا بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي المصري مع إيسواتيني في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بين يومي 21-23 أكتوبر المقبل، بينما تقام مواجهة الإياب بين يومي 28-30 من الشهر ذاته.

ومن جانبه، أعرب محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأوليمبي عن تفاؤله بالأداء الرجولى الذى شاهده فى ودية بنين أمس، مشددا على أنها خطوة على طريق الإعداد الجيد والروح والإصرار والرغبة على تقديم عروض و نتائج طيبة فى مرحلة التحديات المقبلة .

وقال بركات فى لقائه مع الجهاز الفنى واللاعبين فى حضور الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد والمهندس عامر حسين عضو مجلس الإدارة يجب أن نواصل الأعداد القوي من خلال استثمار ما وصلنا له من إيجابيات فى المعسكرين السابقين وضرورة الاستفادة من أخطائنا وعلاج السلبيات لأن الحلم الأوليمبي يحتاج إلى جهد مضاعف وعزيمة لا تهدأ واستمرار فى القتال من أجل تحقيق الأحلام.

و تابع بركات فى كلامه للاعبين : تحدثت معكم قبل المباراة وطالبتكم باللعب والاستمتاع بكرة القدم والتمسك بالروح والثقة الإيجابية واليوم شاهدت بوادر جيل أولمبي مشرف وكلنا داعمين لكم الأول مرة نجد فى تدريبات المنتخب ٥ أفراد من مجلس الإدارة على الأقل مشيدا بالدور الكبير والدعم اللامحدود من الأستاذ جمال علام وكل افراد المجلس ودلل على ذلك بالمجهود الغزير الذى بذله المهندس عامر حسين مع منتخبات مصر خلال معسكراتها فى الاسكندرية وهو نفس الوضع بالنسبة إلى كل الزملاء .