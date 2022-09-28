تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى الدور قبل النهائي فى بطولة "كوسافا" الدولية التي تقام في جنوب أفريقيا، بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب أوغندا بسبعة أهداف مقابل هدفين.

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يفوز على أوغندا بسباعية ويتأهل للدور قبل النهائي لبطولة "كوسافا" والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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