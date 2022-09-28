شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يفوز على أوغندا بسباعية ويتأهل للدور قبل النهائي لبطولة "كوسافا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى الدور قبل النهائي فى بطولة "كوسافا" الدولية التي تقام في جنوب أفريقيا، بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب أوغندا بسبعة أهداف مقابل هدفين.
سجل أهداف المنتخب الوطني، مصطفى سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد وإسماعيل بهجت،
وحصل حسان محمد على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وسيواجه منتخب مصر نظيره الموزمبيقي في الدور نصف النهائي من البطولة.