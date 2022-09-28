شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. السباحة تساعد علي تحسين عمل القلب والجهاز التنفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد عديدة من رياضة السباحة من، حيث إن ممارسة السباحة على المدى الطويل تؤدي إلى تحسين عمل القلب والجهاز التنفسى، وكذلك فهى مفيدة للنساء الحوامل والأطفال، نظرًا لكونها رياضة تساعد علي تحسن وظائف جسم الأنسان بشكل عام.

وتساعد رياضة السباحة على تخفيف التوتر وتعمل على استرخاء العضلات وتخفيف أى ضغوط عليها أو إجهاد، كما تساعد السباحة على تنشيط كل عضلات الجسم من البطن للأرداف للساقين.

وتساعد السباحة فى تحسين تناسق الجسم وكذلك تحقق التوازن فى الجسم وتمنع خطر السقوط، حيث تمكنا السباحة من بناء روابط عصبية جديدة تتيح لنا أن نصبح أكثر كفاءة في الحركة.

كما تتطلب السباحة تحريك أجسامنا (خاصة الأطراف)، وهذا أن مفاصلك تصبح أكثرة قوة وكذلك تحسن مرونتها وفى نفس الوقت لا تسبب إجهاد المفاصل.

تمرين السباحة يؤثر على قياسات حجم الرئة لأن عضلات الجهاز التنفسي بما في ذلك الحجاب الحاجز من السباحين مطلوبة لتطوير ضغط أكبر نتيجة للانغماس في الماء أثناء دورة التنفس، وكذلك تحسن صحة القلب.