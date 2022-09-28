شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتفاوض الأهلي على ضم البرازيلي بيسولي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الصحفي البرازيلي جوليانو لورينز أوسكار عبر حسابه على تويتر أن مسئولي النادي الأهلي بدأوا مفاوضاتهم لشراء جيلهيرم بيسولي لاعب أفاي البرازيلي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل.

وأكد أوسكار أن بيسولي الذي سجل 13 هدفًا لأفاي البرازيلي وانضم على سبيل الإعارة من أتليتيكو ، لا تزال المحادثات جارية بشأن ه من قبل مسئولي الأهلي، مشيرا إلى أن باب الانتقالات في مصر لا يزال مفتوح حتى منتصف أكتوبر المقبل.

وربط الصحفي البرازيلي بين تفاوض الأهلي مع بيسولي وبين قيام اللاعب بمتابعة الحساب الرسمي للأهلي عبر منصة التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مؤكدا أن الموضوع قد يكون ذي صلة بالمفاوضات الجارية حاليا.

ويعد بيسولي هو ثال هدافي الدوري البرازيلي قبل نهاية المسابقة في البرازيل ، حيث سجل 13 هدف وصنع 4 آخرين.