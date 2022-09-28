شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يسافر لقضاء إجازة في البرتغال عقب انتهاء معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري إلى مسقط رأسه، لقضاء إجازة، عقب انتهاء معسكر المنتخب أمس الثلاثاء، بالفوز على ليبيريا بثلاثية نظيفة.

وخاض المنتخب المصري معسكره الأول تحت قيادة فيتوريا في شهر سبتمبر الحالي، ولعب مواجهتين وديتين، فاز خلالها بنتيجة 3-0 على النيجر، وبنفس النتيجة على ليبيريا.

واختتم المنتخب معسكره أمس الثلاثاء بعدما قسم فيتوريا المعسكر لمرحلتين بدأت الأولى في الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر بقائمة أولية ينقصها الدوليون ولاعبو الزمالك، ثم دخل المرحلة الثانية من المعسكر في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر بالقائمة النهائية التي خاض معظمها وديتي النيجر وليبيريا.

ويبدأ فيتوريا التحضير مبكرا لودية بلجيكا المقرر لها نوفمبر المقبل، حيث قال المدرب البرتغالي، إن ودية بلجيكا المؤكدة ستكون تجربة مختلفة وجديرة بالاهتمام، حيث يبحث فيتوريا عن مثل هذه التحديات، موضحا أنه ربما تتغير بعض الأمور في شهر نوفمبر موعد اللقاء الودي، خاصة على صعيد مشاركة وتألق اللاعبين وبالتالي ربما يختلف الشكل للأفضل".

وكشف المدير الفني للمنتخب الوطني أنه لم يتوقع أن يصل اللاعبون لهذا المستوى في أول معسكر، قائلا: "قمنا بعمل جيد، ووظفنا امكانياتهم بشكل يحقق لنا أكبر استفادة ممكنة، والمعسكر بشكل عام كان مميزا للغاية، ونواصل التحضير لودية ليبيريا".

وواصل فيتوريا: "قرار استبعاد صلاح ومصطفى محمد من ودية ليبيريا الأخيرة هو قراري الفني لإراحة اللاعبان، لديهما مباراة خلال وقت ضيق، وقد يعاني الثنائي من الاجهاد فلذلك فضلنا اراحتهما، وبالنسبة لفتوح لديه إصابة خفيفة لكنها تمنعه من خوض مواجهة ليبيريا".