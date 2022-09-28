شكرا لقرائتكم خبر عن تنس طاولة الأهلي يفوز بالدورية المجمعة الأولى لدوري مرتبط الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت فرق النادي الأهلي لتنس الطاولة «ناشئين» تحت 15 و17 و19 عام، بالدورة المجمعة الأولى لبطولة دوري المرتبط والتي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري، بنادي المعادي.

قدم ناشئو الأهلي عرضًا مميزًا خلال البطولة بمشاركة كل من: مروان جمال، وياسين ياسر، وحمزة متولي، وزياد الشوى، ومؤمن صلاح، وياسين وائل، ومحمد السيسي، وعمر هاني، وعبد الرحمن أحمد.

حيث حقق لاعبو تنس طاولة الأهلي الفوز بنتيجة 3 - صفر في 4 لقاءات على كل من أصحاب الجياد، وألعاب دمنهور، ونادي أهلي فاقوس، والمعادي، فيما أنهوا الدورة المجمعة الأولى بالفوز بنتيجة3 - 1 على الإسماعيلي.

ويضم جهاز تنس طاولة الأهلي للناشئين، فتحي عبده رئيس القطاع ، ومحمد إسماعيل مدربًا لفريق 15 سنة، ومحمد عبد الحميد مدربًا لفريق 17 سنة، وأحمد عبد السلام مدربًا لفريق 19 سنة.