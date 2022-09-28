شكرا لقرائتكم خبر عن ” العسقلاني ” يتحدث عن فرصته مع الإسماعيلي وهدفه الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب إياد العسقلاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الصاعد، عن سعادته بثقة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأسباني خوان جاريدو بضمه إلي معسكر الدراويش الحالي.

ويتواجد الإسماعيلي فى معسكر مغلق خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتي 3 أكتوبر المقبل يتخلله مباراتين وديتين ضد العبور وإيسترن كومباني استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتابع : ” لديه هدف يسعي لتحقيقه خلال هذا المعسكر من أجل تثبيت أقدامه مع الفريق الأول فى الفترة المقبلة “

وعن المنتخب الأولمبي قال : ” لدي طموح كبير بالمساهمة مع زملائي على تقديم عروض قوية تليق بإسم المنتخب المصري والوصول إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024 “.

وأضاف : ” كان هناك دور كبير من البرازيلي روجيه ميكالي ووائل رياض المدرب العام في تحسين لعب الكرات الثابتة خاصة فى كيفية التمركز واستغلالها بشكل إيجابي وهذا ما حدث خلال المباراة الأخيرة “.