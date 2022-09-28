شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فهيم: الاتحاد الدولى يدعم بطولة كمال الأجسام بمصر لأنها قادرة على استضافة أى حدث رياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة عن سعادته بإقامة بطولة كمال الاجسام والكلاسيك والفيزيك والتي تحمل اسم أحمد على ومنظم البطولة للمرة الرابعة تحت إشراف فني من الاتحاد الدولي والمصري لكمال الأجسام.

وأشار رئيس اتحاد كمال الاجسام أن الاتحاد الدولى يقدم كل الدعم الفني للبطولة سواء باختيار الحكام الدوليين و اي دعم آخر من أجل نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام علي ارض مصر في استاد القاهرة الدولي في الفترة من 29 سبتمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام وسيشارك فيها وفود من الدول العربيه والآسيوية وبعض الدول علي مستوي العالم ، فى ظل قدرة مصر على استضافة اى حدث رياضى .

وقال فهيم فى تصريحات صحفية انه كان هناك إشادة دولية لتنظيم البطولة في نسخها السابقة وجاءت الإشادة من الاتحاد الدولي للألعاب التي أقيم عليها التنافس أيضا للنجاح الساحق الذى ظهرت عليه المنافسات في البطولة من قبل بمشاركة ما يقرب من 1000 متسابق وسط حضور جماهيري و مشجعين بالآلاف أضفوا أجواء عالمية على المسابقة.

وتمنى فهيم أن تحقق البطولة المقبلة نفس النجاح الذي حققته البطولات السابقة وأكثر خاصة وأن البطولة ساهمت بدرجة كبيرة في انتشار اللعبة علي المستوي المحلي و اكتشاف أبطال جدد تم ضمهم لاحقا إلي صفوف منتخبنا الوطني للمشاركة في البطولات القارية والدولية .

كما أن البطولة تعد من اهم البطولات العالمية من حيث قيمة الجوائز التي تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه مصري او من المسرح العالمي وعدد المنافسين والدول المشاركة في البطولة