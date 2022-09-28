شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28-9-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها تأكيد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ناديه يتواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء لاستعارة صلاح محسن نجم الأهلى.

تكتمل صفوف الأهلي لأول مرة اليوم الأربعاء بعد انتظام اللاعبين الدوليين العائدين من صفوف المنتخب الأول والأولمبي والشباب، بعدما بدأ الفريق الأول استعداداته للموسم الجديد منقوصا من عدد كبير من لاعبيه الدوليين والأجانب.

تمسك أحمد كشرى المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى ببقاء مصطفى شلبى مع الفريق البترولى في الموسم الجديد، مؤكداً لإدارة النادى حاجته لجهود اللاعب في الموسم الجديد لما يمثل تواجده من أهمية كبيرة في صفوف الفريق وعنصر أساسى لا يستطيع التفريط في خدماته.

كشفت جريدة البيان الإماراتية عن تعاقد نادي الوحدة مع أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليكمل العنابي قائمة الخماسي الأجنبي في صفوف الفريق قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

كيف يخطط فيريرا لمواجهة بطل بوروندي فى أفريقيا

يخطط البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك لمواجهة الفريق أمام فلامبو البوروندي فى دور ال 32 بدورى أبطال أفريقيا المقبلة من أجل رغبة الجهاز الفنى فى استعادة الأمجاد الأفريقية للقلعة البيضاء مجددا .

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن مواعيد مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين بيراميدز ونظيره هلال الساحل السوداني.

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ناديه يتواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء لاستعارة صلاح محسن نجم الأهلى.