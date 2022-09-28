اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار المصرية اليوم الأربعاء 28-9-2022 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها تأكيد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ناديه يتواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء لاستعارة صلاح محسن نجم الأهلى.

تكتمل صفوف الأهلي لأول مرة اليوم الأربعاء بعد انتظام اللاعبين الدوليين العائدين من صفوف المنتخب الأول والأولمبي والشباب، بعدما بدأ الفريق الأول استعداداته للموسم الجديد منقوصا من عدد كبير من لاعبيه الدوليين والأجانب.

1e41e74d0f.jpg

تمسك أحمد كشرى المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى ببقاء مصطفى شلبى مع الفريق البترولى في الموسم الجديد، مؤكداً لإدارة النادى حاجته لجهود اللاعب في الموسم الجديد لما يمثل تواجده من أهمية كبيرة في صفوف الفريق وعنصر أساسى لا يستطيع التفريط في خدماته.

31cc4ddcb3.jpg

كشفت جريدة البيان الإماراتية عن تعاقد نادي الوحدة مع أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليكمل العنابي قائمة الخماسي الأجنبي في صفوف الفريق قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

996035294e.jpg

 

كيف يخطط فيريرا لمواجهة بطل بوروندي فى أفريقيا

 

يخطط البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك لمواجهة الفريق أمام فلامبو البوروندي فى دور ال 32 بدورى أبطال أفريقيا المقبلة من أجل رغبة الجهاز الفنى فى استعادة الأمجاد الأفريقية للقلعة البيضاء مجددا .

18d7ffbd2d.jpg

 

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن مواعيد مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين بيراميدز ونظيره هلال الساحل السوداني.

e691c2bc26.jpg

 

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى أن ناديه يتواصل مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء لاستعارة صلاح محسن نجم الأهلى.

11cf9202ba.jpg

 

قرر إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، استبعاد أحمد علاء من الفريق، لأسباب فنية، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، وبذلك يصبح أحمد علاء اللاعب رقم 13 الذي يستغنى عنه المصري.

fa717394e8.jpg

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا