شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر فاركو اليوم بالقاهرة استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم معكسر فريق نادي فاركو تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا في أحد الفنادق في القاهرة استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فاركو عدد من المباريات الودية خلال معكسر الفريق وفقا لبرنامج الإعداد المطلوب ولرفع معدلات اللياقة البدنية.

ويخوض فريق فاركو أولى تدريباته في الرابعة عصرا ضمن البرنامج ‏الذي حدده نونو ألميدا المدير الفني للفريق خلال فترة الإعداد استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.