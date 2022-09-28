شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر الإسماعيلى في القاهرة استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو فترة الإعداد تحضيراً لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز في نسختها المقبلة، من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بجانب تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والخططية تستهدف تحقيق مزيد من الإنسجام والتناغم بين لاعبي الفريق القدامي والجدد، ونلقى الضوء في السطور التالية على كواليس معسكر الدراويش بالقاهرة ..

س: متى إنطلق معسكر الاسماعيلى ومتى ينتهى ؟

ج: انطلق معسكر الاسماعيلى في 26 سبتمبر ويستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل بالقاهرة.

س: ماهى قائمة الإسماعيلى في معسكر القاهرة ؟

ج: وضمت قائمة اللاعبين في معسكر الاسماعيلى 30 لاعبًا وهم:

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي – أحمد عادل عبد المنعم – عبد الله جمال

فى خط الدفاع .. حمدي النقاز – كريم عرفات – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمد عمار – نور الدين الزموري – محمد دسوقي – أحمد محسن

فى خط الوسط .. عمر الوحش – عماد حمدي – محمد بيومي – محمد حسن – محمد بن خماسه – محمد مخلوف – مصطفي فارس – أحمد مدبولي – صالح جمعه – محمود الشبراوي – أحمد مصطفي – عمر الساعي – محمد عبد السميع – مروان حمدي

فى خط الهجوم .. محمد الشامي – خالد النبريصي – باسم مرسي – فراس شواط – حازم مرسي

س: وماذا عن المباريات الودية ؟

ج: طلب جاريدو تجهيز مباراتين خلال المعسكر من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبيل خوض المنافسات الرسمية ، حيث سيواجه الإسماعيلي، فريق العبور اليوم الاربعاء على أن يلتقي بإيسترن كومباني يوم 2 أكتوبر المقبل.

س: وماذا عن الوجوه الجديدة في معسكر الاسماعيلى ؟

ج: هذا المعسكر يشهد تواجد 9 لاعبين جدد وهم باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط، بينما يغيب عنه عبد الرحمن مجدي بسبب تواجده ضمن صفوف منتخب مصر الأول.

س: هل يتواجد مدرب حراس الإسماعيلى الجديد في المعسكر ؟

ج: يتواجد السعودي أسامة الحمداني مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الجديد، في مقر إقامة الفريق بالقاهرة لبدء مهمته رسميًا مع الدراويش.

وكان مسئولو الإسماعيلي، قد وافقوا على ضم "الحمداني" إلى الجهاز الفني للفريق بناءً على ترشيح الأسباني خوان جاريدو المدير الفني الحالي للدراويش.