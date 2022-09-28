شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضم أحمد علاء لقائمة المستبعدين من الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، استبعاد أحمد علاء من الفريق، لأسباب فنية، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، وبذلك يصبح أحمد علاء اللاعب رقم 13 الذي يستغنى عنه المصري.

وضمت قائمة المستبعدين من المصرى كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، احمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح.ط، وأخيرا أحمد علاء.

وحسم النادى المصرى 10 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادي البورسعيدي استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي على توقيع أنتوني أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، و المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، ومحمود جاد وأخيرا عمرو طارق.