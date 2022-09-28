شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يجتمع مع الحمدانى بعد وصوله لمعسكر الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادى الاسماعيلى على عقد اجتماع مع السعودي أسامة الحمداني مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الجديد، عقب وصوله مساء أمس إلى مقر إقامة الفريق بالقاهرة لبدء مهمته رسميًا مع الدراويش.

وكان مسئولو الإسماعيلي، قد وافقوا على ضم " الحمداني " إلى الجهاز الفني للفريق بناءًا على ترشيح الإسباني خوان جاريدو المدير الفني الحالي للدراويش.

ومن المعروف أن مدرب حراس مرمي الفريق من أصول جزائرية، وحصل على الرخصة الأسيوية المستوى الثاني ” B ” وسبق له العمل بالدوري السعودي.

ويخوض فريق الاسماعيلى اليوم الأربعاء أولى مبارياته الودية بمواجهة فريق العبور بمعسكره المغلق بالقاهرة استعداداً للموسم الجديد.

وكان جاريدو قد قرر إقامة معسكر مغلق لفريقه خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتي 3 أكتوبر المقبل يتخلله مباراتين وديتين مع العبور وإيسترن كومبانى من أجل تحقيق الانسجام والترابط بين كافة عناصر الفريق فضلاً عن استيعاب اللاعبين للخطط الفنية والتكتيكية المرغوب تطبيقها بجانب فرض مزيد من التركيز والانضباط بين اللاعبين.