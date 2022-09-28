كريم بنزيما يتحدث عن جاهزيته للعودة.. الفوز بالليجا.. ونصيحة دي ستيفانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد على جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب بنزيما عن صفوف ريال مدريد منذ إصابته ضد سيلتك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأدلى كريم بنزيما بتصريحات خلال حفل جوائز صحيفة "ماركا" الإسبانية والذي أقر فيها أنه مستعد للعودة من جديد.

ونال بنزيما خلال الحفل الذي أقامته "ماركا" جائزتين وهما بيتشيتشي كهداف للدوري الإسباني في الموسم الماضي، بجانب جائزة دي ستيفانو كأفضل لاعب في الليجا.

وقال المهاجم الفرنسي: "شكراً جزيلاً لكم، إنها جائزة مهمة للغاية بالنسبة لي، بفضل زملائي في الفريق، وبدونهم لم أكن لأكون هنا اليوم، بفضل الجماهير والنادي والإدارة".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة وأتطلع إلى مباراة يوم الأحد (أمام أوساسونا)، أنا جاهز للعب".

وأكمل: "كل عام يختلف عن الآخر، ولكننا نريد الفوز بالليجا ولنرى ما سيحدث هذا العام، لكننا أقوياء ودعونا نرى ما سيحدث".

وعن نصيحة الراحل دي ستيفانو له، قال بنزيما: "لقد قال لي دائمًا أن أؤمن بحلمي وأن أستمتع بكل لحظة في ريال مدريد وهذا ما أفعله في التدريبات وفي المباريات، أشعر براحة كبيرة وأنا محظوظ لأنني قادر على اللعب مع أفضل نادٍ في العالم".

وواصل: "أنا فخور جدًا بعملي مع الفريق، وأعتقد أن هذا العام سيكون عامًا صعبًا، وأريد دائمًا أن أقدم المزيد، سأحاول فعل ذلك، الفوز بالدوري، وتسجيل الكثير من الأهداف والأهم بالنسبة لي أن استمتع باللعب".