خاص.. أول تعليق من البنك الأهلي بشأن التفاوض مع صلاح محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، على عدم وجود تفاوض بين ناديه وبين الأهلي بشأن انتقال صلاح محسن من القلعة الحمراء.

وقال نصار في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن البنك الأهلي لم يدخل مع النادي الأهلي في أي مفاوضات لضم صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أشرف نصار قد تحدث في تصريحات إذاعية عن وجود محادثات مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي بشأن انتقال لاعب من الأهلي إلى البنك دون أن يفصح عن الاسم.

وأنهى البنك الأهلي الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز السابع برصيد 46 نقطة من 11 فوز و10 هزائم و13 تعادل.

وأتم البنك الأهلي ثمانية صفقات حتى الآن خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم رزاق سيسيه ومحمد أبوجبل ومحمود الجزار وإسلام جابر وأحمد توفيق وحمدي علاء وأدهم حامد وتمديد إعارة أسامة فيصل.

وشارك صلاح محسن فى 92 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 2933 دقيقة لعب، ونجح فى تسجيل 17 هدفاً، وصنع 5 أهداف.