مهاجم برازيلي مرشح للانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية برازيلية، عن دخول إدارة الأهلي في مفاوضات مع المهاجم جويلهيرم بيسولي لاعب فريق أتلتيكو باراناينسي والمعار لصفوف آفاي البرازيلي.

وبحسب صحيفة "إيسبورت نيوز موندو" البرازيلية، فإن النادي الأهلي بدأ في محادثات مع مسئولي باراناينسي من أجل صاحب الـ24 عامًا.

ويمتلك بيسولي عقدًا حتى نهاية عام 2024 مع الفريق البرازيلي، إلا أنه يلعب في الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع آفي.

وتقدر القيمة التسويقة لبيسولي بحسب "ترانسفير ماركت" بـ3.5 مليون يورو.

واستطاع بيسولي أن يسجل 13 هدفًا في 31 مباراة خلال موسم (2021-2022).

ولعب بيسولي لعدة أندية برازيلية مثل ساو باولو وكروزيرو قبل أن يرحل لصفوف أتلتيكو باراناينسي صيف 2022.