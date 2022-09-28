الامارات | مونديال 2022.. مقرات وملاعب تدريب المنتخبات الـ32

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم الاستقرار وتحديد مقرّات وملاعب التدريب للمنتخبات المشاركة في مونديال 2022 في كرة القدم، المقرّر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر في قطر، وتاليا مقرات وملاعب تدريب جميع المنتخبات المشاركة:

* المجموعة الأولى:

قطر: العزيزية بوتيك أوتيل (الدوحة، منطقة أسباير، 10 كلم غرب وسط المدينة) - منطقة أسباير

الإكوادور: حياة ريجنسي أوريكس (الدوحة، بالقرب من مطار حمد الدولي) - نادي مسيمير

السنغال: صالة الدحيل الرياضية (الدوحة، منطقة الدحيل، 17 كلم شمال-غرب المدينة) - نادي الدحيل

هولندا: ذا ساينت ريجيس الدوحة (الدوحة، الخليج الغربي) - جامعة قطر

* المجموعة الثانية:

إنكلترا: فندق سوق الوكرة من تيفولي (الوكرة، 20 كلم جنوب الدوحة) - استاد نادي الوكرة

إيران: فندق الريان الدوحة (الريان، 20 كلم غرب الدوحة) - نادي الريان

الولايات المتحدة: مرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة (الدوحة، جزيرة اللؤلؤة، 15 كلم شمال وسط المدينة) - نادي الغرافة

ويلز: دلتا أوتيل سيتي سنتر (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - نادي السد

* المجموعة الثالثة:

الأرجنتين: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة) - جامعة قطر

السعودية: شاطئ سيلين، من منتجعات مروَب (مسيعيد، 57 كلم جنوب الدوحة) - ملعب التدريب بسيلين

المكسيك: سميسمة، من منتجعات مروَب (سميسمة 45 كلم شمال الدوحة) - نادي الخور

بولندا: فندق إزدان بالاس (الدوحة، منطقة الدحيل، 11 كلم شمال-غرب وسط المدينة) - نادي الخريطيات

* المجموعة الرابعة:

فرنسا: منتجع وسبا المسيلة (الدوحة، 8 كلم غرب وسط المدينة) - نادي السد

أستراليا: مساكن الرياضيين الجديدة في أكاديمية أسباير (الدوحة، 10 كلم غرب وسط المدينة) - منطقة أسباير

الدنمارك: منتجع وسبا رتاج سلوى (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - نادي السيلية

تونس: ويندهام غراند الدوحة ويست باي بيتش (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - ملعب العقلة

* المجموعة الخامسة:

إسبانيا: جامعة قطر (الدوحة، 15 كلم شمال وسط المدينة) - جامعة قطر

كوستاريكا: دوسيت دي2 سلوى الدوحة (على بعد 20 دقيقة من مطار حمد الدولي) - النادي الأهلي

ألمانيا: منتجع زُلال الصحي (الرويس، 110 كلم شمال الدوحة) - استاد الشمال

اليابان: راديسون بلو هوتيل (الدوحة، منطقة السد، على بعد نحو 4 كلم من سوق واقف) - نادي السد

* المجموعة السادسة:

بلجيكا: منتجع وفِلَل هيلتون شاطئ سلوى (أبو سمرة، 90 كلم جنوب-غرب الدوحة) - ملعب التدريب بسلوى

كندا: فندق سنتشوري بريمير (لوسيل، 15 كلم شمال الدوحة) - أم صلال

المغرب: ويندهام الدوحة ويست باي (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - نادي الدحيل

كرواتيا: هيلتون الدوحة (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - ملعب الإرسال

* المجموعة السابعة:

البرازيل: فندق وسبا ذا ويستن الدوحة (الدوحة، وسط المدينة) - استاد العربي (حمد الكبير)

صربيا: فندق ريكسوس الخليج (الدوحة، وسط المدينة) - النادي العربي

سويسرا: لورويال ميريديان (لوسيل، 15 كلم شمال الدوحة) - جامعة الدوحة

الكاميرون: بانيان تري في لاسيغال مشيرب (الدوحة، وسط المدينة) - نادي السيلية

* المجموعة الثامنة:

البرتغال: فندق السامرية من مجموعة أوتوغراف (السامرية، 30 كلم شرق-غرب الدوحة) - نادي الشحانية

غانا: دابل تري، هيلتون (الدوحة، وسط المدينة) - منطقة أسباير

الأوروغواي: بولمان الدوحة الخليج العربي (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - ملعب الإرسال

كوريا الجنوبية: لوميريديان سيتي سنتر (الدوحة، منطقة الخليج الغربي) - ملعب العقلة