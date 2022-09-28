شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مكتمل الصفوف لأول مرة في عهد كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتمل صفوف الأهلي لأول مرة اليوم الأربعاء بعد انتظام اللاعبين الدوليين العائدين من صفوف المنتخب الأول والأولمبي والشباب، بعدما بدأ الفريق الأول استعداداته للموسم الجديد منقوصا من عدد كبير من لاعبيه الدوليين والأجانب.

ويخوض الأهلي تدريباته لأول مرة مكتمل الصفوف منذ تولي السويسري مارسيل كولر القيادة الفنية للفريق الأحمر، حيث عانى طوال الفترة الماضية من غياب اللاعبين الأساسيين وبعض الصفقات الجديدة.

وينضم للأهلي خماسي المنتخب الأول محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وكريم فؤاد، ولاعبي المنتخب الأولمبي مصطفى سعد وحمزة علاء.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الأربعاء على فترتين «صباحية ومسائية»، ‏وذلك على ملعب التتش بالجزيرة ضمن البرنامج الذي حدده مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال فترة ‏الإعداد استعدادًا للموسم الجديد، والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري ‏في تونس يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر كولر المدير الفني للفريق أن تكون الفقرة المسائية خاصة باللاعبين الدوليين العائدين من معسكر المنتخب الوطني.

ويخوض الأهلي ثالث تجاربه الودية خلال فترة الإعداد أمام طلائع الجيش غداً الخميس، فيما كان الفريق قد خاض لقاءين وديين حقق خلالهما الفوز على بتروجت 5-1 ‏وأسوان بهدفين مقابل هدف.‏

ويختتم الأهلي معسكره نهاية الأسبوع الجاري، حيث يخوض الفريق مرانه صباح الجمعة ‏على ملعب التتش، ويحصل اللاعبون على راحة يوم السبت المقبل، وفقًا للبرنامج التدريبي قبل ‏استئناف التدريبات من جديد ومواصلة التحضير للمرحلة القادمة.‏