شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رجال يد الأهلي تصل تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.. والسفير في استقبالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول للكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء إلى مطار تونس قرطاج؛ وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.



ويلعب «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنيني وكينشاسا الكونغولي ووفاق عين التوتة الجزائري والترجي التونسي.

واستقبل السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، بعثة رجال يد الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق النادي، فور وصولها إلى مطار قرطاج.

ورحب السفير المصري ببعثة النادي الأهلي المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية، ووجه وفد السفارة المصرية المرافق له بتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بخروج البعثة.

ويلعب «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنيني وكينشاسا الكونغولي ووفاق عين التوتة الجزائري والترجي التونسي.