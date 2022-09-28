شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة العالم لتنس الطاولة.. مجموعة متوسطة لرجال مصر وصعبة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم قرعة الدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم لتنس الطاولة لفرق الرجال والسيدات، والمقررة في مدينة شينج دو الصينية خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري وحتى التاسع من أكتوبر القادم.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب الرجال ضمن فرق المجموعة الرابعة إلى جانب كوريا الجنوبية، وجمهورية تشيك، وكندا والسعودية، فيما تخوض سيدات مصر الدور التمهيدي بالمجموعة الخامسة مع ألمانيا والهند وجمهورية تشيك.

وغادرت البعثة المصرية مساء الأحد الماضي برئاسة أحمد رضا عضو الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وبوجود ماجد عاشور المدير الفني ويعاونه عماد مصيلحي مدربا عاما للرجال والسيدات، وضمت قائمة الرجال الرباعي "محمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي ويوسف عبد العزيز".

وتقود دينا مشرف المتوجة بلقب الفردي في بطولة إفريقيا الأخيرة سيدات مصر ومعها الثلاثي "يسرا حلمي ومريم الهضيبي وهنا جودة".

ويغيب عن فريق الرجال الثنائي عمر عصر وأحمد صالح لأسباب مختلفة، بعد تواجدهما مع المنتخب في بطولة إفريقيا التي اختتمت بالجزائر أوائل الشهر الحالي، وحققا ذهبية الفرق على حساب البلد المنظم، وفاز "عصر" بالميدالية الفضية لمسابقة الفردي.

يذكر أن مصر فازت ب 14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا، لتواصل هيمنتها على القارة السمراء.