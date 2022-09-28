شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على قائمة رجال يد الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق ‏المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.

ويلعب «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب فرق فلاورز البنيني وكينشاسا الكونغولي ووفاق عين التوتة الجزائري والترجي التونسي.

ووصلت بعثة الفريق الأول للكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء إلى مطار تونس قرطاج؛ وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.



واستقبل السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، بعثة رجال يد الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق النادي، فور وصولها إلى مطار قرطاج.

ورحب السفير المصري ببعثة النادي الأهلي المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية، ووجه وفد السفارة المصرية المرافق له بتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بخروج البعثة.