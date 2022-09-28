شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يتمسك ببقاء مصطفى شلبى فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك أحمد كشرى المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى ببقاء مصطفى شلبى مع الفريق البترولى في الموسم الجديد، مؤكداً لإدارة النادى حاجته لجهود اللاعب في الموسم الجديد لما يمثل تواجده من أهمية كبيرة في صفوف الفريق وعنصر أساسى لا يستطيع التفريط في خدماته.

وقررت إدارة النادى البترولى تنفيد مطالب أحمد كشري بالتمسك باللاعب في الموسم الجديد وعدم رحيله خصوصاً بعد فشل انتقاله إلى النادى الأهلى، لعدم وصول العرض المالى إلى الرقم الذى يلبى طموحاتهم، لا سيما أنهم يرون أن إمكانيات اللاعب تستحق دفع مبلغ مالى كبير في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين في الفترة الحالية.

من جانبه أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى على أن الأهلى لم يصل للرقم المطلوب فى مصطفى شلبى، مشيرا إلى أن الزمالك والمصرى مستمران فى مرحلة التفاوض.

وقال الشريعى إن مصطفى شلبى من الوراد استمراره فى صفوف الفريق خاصة بعدما أبدى أحمد كشرى المدير الفنى لفريق انبى رغبة فى استمراره فى صفوف الفريق.

وانضم مصطفى شلبي من بترول أسيوط إلى صفوف إنبى في 2020، وساهم اللاعب في 12 هدفا في مسابقة الدوري الموسم المنقضي حيث سجل 10 وصنع اثنين آخرين في 28 مباراة خاضهم مع الفريق.