شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف حقيقة انتقال أحمد رفعت للوحدة الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي فيوتشر، حقيقة انتقال أحمد رفعت لاعب الفريق إلى الوحدة الإماراتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هناك مفاوضات بالفعل مع الوحدة الإماراتي وحتى الآن لم يتم حسم الأمر بشكل نهائي ولكن اللاعب بات قريبا من الفريق الإماراتي بنسبة كبيرة.

وكشفت جريدة البيان الإماراتية عن تعاقد نادي الوحدة مع أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليكمل العنابي قائمة الخماسي الأجنبي في صفوف الفريق قبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

وحسب الصحيفة الإماراتية فإن اللاعب وقع على عقود انضمامه للوحدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري بنية الشراء، بانتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأكدت البيان أن تعد صفقة انضمام الدولي أحمد رفعت (29 عاماً) والذي يلعب في مركز الجناح، الصفقة الثالثة التي يبرمها الوحدة مؤخراً، بعدما عزز النادي صفوفه بالبرازيلي آلان ماركيز لوريرو لاعب إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين في واحدة من أقوى صفقات الميركاتو، ووليد حسين لاعب شباب الأهلي في صفقة انتقال حر.

وتألق رفعت خلال مشواره مع الأندية التي لعب في صفوفها، إذ اللعب بقميص إنبي والزمالك والاتحاد السكندري، وقدم موسماً مميزاً مع المصري في الموسم قبل الماضي قبل انتقاله إلى فيوتشر، وكان محط أنظار العديد من الأندية وعلى رأسها الزمالك والمصري اللذين حاولا استعادة اللاعب.