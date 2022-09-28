شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير | ماني يشعر بالغضب بسبب مستواه مع بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عالمية عن شعور النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني بالغضب وعدم الرضا بسبب وضعيته الحالية مع الفريق البافاري منذ انتقاله لهم خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان قد رحل ماني عن صفوف ليفربول خلال الانتقالات الصيفية الماضية وانتقل لبايرن ميونخ في صفقة نارية للفريق البافاري.

ماني يشعر بالغضب بسبب اداءه

ووفقا لما نشره تقرير في صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ماني أصبح يفكر كثيرًا في وضعه، بصفته لاعبًا كبيرًا، ويرغب في تقديم أفضل ما لديه مع الفريق الألماني على الرغم من الانتقادات التي تنهال عليه مؤخرا.



وأشار إلى أن مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، منزعج كثيرًا، لأنه لا يظهر حاليًا ما يمكنه فعله وأضافت أنه لا يبحث عن الأعذار بل يحاول تطوير اداءه مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن ما يمر به ماني الآن ليس بالأمر الجديد عليه، فقد مر بمثل هذه المراحل في ليفربول وساوثهامبتون من قبل.

ماني يتواصل مع نجوم بايرن ميونخ للتأقلم

وأختتم الصحيفة أن ماني يدرك أن مرحلته الضعيفة الحالية مع البايرن مرتبطة أيضًا بما يمر به الفريق عمومًا سواء بتراجع مستوى أو نتائج مؤكدا بأن اللاعب يتواصل بشكل دائم ومستمر مع أهم نجوم الفريق مثل توماس مولر ومانويل نوير، بحثًا عن التحسن أكثر والتأقلم مع الفريق سريعا.

