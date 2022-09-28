الامارات | حميديتش يتوقع عودة ماني لمستواه المعهود مع بايرن ميونخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لشؤون كرة القدم، دعمه للنجم السنغالي ساديو ماني، متوقعا عودته إلى مستواه المعهود.

وكان ماني قد حقق بداية قوية مع بايرن ميونخ بعد أن انضم إليه قادما من ليفربول الإنجليزي في يونيو الماضي، لكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف خلال آخر خمس مباريات للفريق.

ولم يحقق بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني، أي انتصار خلال مبارياته الأربع الماضية بالدوري.

وقال صالح حميديتش في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» نشرتها اليوم الأربعاء: «ساديو لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت، يجب أن يتأقلم مع البوندسليجا، وسيفعل».

وأضاف: «أعرف كيف تكون الأمور عند الانتقال لفريق جديد في دولة أخرى ومدينة أخرى وفي ثقافة أخرى لكرة القدم».

وتابع: «ساديو يمر بهذه المرحلة، وقريبا سيتحلى بثقة أكبر وسنرى هذا على أرض الملعب».