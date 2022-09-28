«لن أتسول لكي يعود لـ الأهلي مجددًا».. إكرامي يؤكد: رمضان صبحي رافض اللعب لـ الزمالك بشكل نهائي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن الجدل المثار بشأن إمكانية انتقال رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، إلى نادي الزمالك، أو عودته إلى الأهلي مرة أخرى.

وقال إكرامي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الثلاثاء،: ”كلام السوشيال ميديا 90% منه كذب، ولم يحدث أنني طلبت وساطة حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لإقناع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حاليا بعودة رمضان صبحي، وهذا عار تماما من الصحة وكلنا نعلم من ردد هذا الكلام“.

وأضاف إكرامي الشحات: ”فيه كذب وافتراء عليّ من ناس على يوتيوب من أنني توسطت لعودة رمضان صبحي للأهلي، ولكن أقسم بالله العظيم أنا ليس عندي رقم هاتف دكتور حسن مصطفى أو حسن حمدي، وهما رموز للرياضة في مصر، والله يسامحه من يردد هذه الأقاويل، أنا لن أتسول لكي أطرق الأبواب لكي يعود رمضان للأهلي مرة ثانية، والأهلي كيان عظيم جدا وكلنا ننتمي لمنظومته ولكن لا يحدث افتراء بتصغير اللاعب بهذا الشكل“.

وتابع: ”فوجئت أيضا بكلام عن وضع الزمالك شيكا على بياض لرمضان صبحي من أجل الحصول على توقيعه، وهذا افتراء أيضا، هل يعقل أن إدارة النادي الأبيض تفعل ذلك؟.. ولازم نغلق هذا المسلسل نهائيا لأنه أصبح دمه ثقيلا، رمضان رافض الزمالك وإن شاء الله يكون في الأهلي، الزمالك طبعا قطب من أقطاب الكرة المصرية“.

وكان رمضان صبحي قد انتقل إلى بيراميدز في صيف 2020، بعد نهاية إعارته للأهلي قادما من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي في صفقة أثارت جدلا واسعا.

وكان أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، قد كتب منشوراً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه: "مصدر مقرب من رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز قال إن اللاعب رفض عرضا ضخما من الزمالك بسبب رغبته في العودة للأهلي".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية بوصول عروض خارجية إلى صبحي، لكن بيراميدز لم يعلق حتى الآن على إمكانية السماح للاعب بالرحيل والعودة من جديد لتجربة الاحتراف الأوروبي.

رمضان صبحي منذ انضمامه إلى بيراميدز في موسم 2020، بعد انتهاء إعارته إلى النادي الأهلي، شارك مع فريقه الحالي في 69 مباراة، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وخلال مسيرته الكروية توج رمضان صبحي بـ10 بطولات، جاءت كالتالي: 4 بطولات دوري عام و3 بطولات كأس السوبر المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبطولة دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مع المنتخب الأولمبي.