شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تتصدر التصنيف العالمى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة، التصنيف العالمي للعبة، وفقا للتصنيف الذى اعلنه الإتحاد الدولى للمصارعة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاءت سمر حمزة فى المركز الأول بعد أن قفزت مركزين فى التصنيف الحالى مقارنة بالسابق ، حيث كانت فى الثالث ، بينما حلت التركية ياسمين أدار فى المركز الثانى بعد أن تقدمت 3 مراكز فى التصنيف.

وتوجت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة بالميدالية الفضية فى نهائي منافسات بطولة العالم التي أقيمت بصربيا، بعد الخسارة أمام لاعبة تركيا ياسمين أدار.

وتعد الميدالية الفضية التى توجت بها سمر، هى الثانية لها فى بطولات العالم، حيث سبق وتوجت بميدالية برونزية فى بطولة العالم 2021، بعد غياب 15 عاما عن التتويج بميداليات، حيث تعد ميدالية سمر هى الأولى لمصر منذ آخر ميدالية تحققت عن طريق محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006، وهى ذهبية بطولة العالم، أى أنها استعادت التتويج بالميداليات بعد غياب 15 عاما عن ببطولات العالم.