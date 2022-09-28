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كولر يثنى على أحمد أشرف لاعب الشباب بعد مشاركته فى وديتي بتروجت وأسوان

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القاهرة - سامية سيد - أثنى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على المستوى الذي ظهر عليه أحمد أشرف لاعب وسط فريق الشباب والذي شارك مع الفريق الأحمر في التدريبات الأخيرة وتم الدفع به في مباراتي الأهلي الوديتين ضد بتروجت وأسوان.

وقدم أحمد أشرف مردودا طيبا في الوقت الذي شارك فيه ونال استحسان الجهاز الفني، الذي يفكر في الإبقاء على اللاعب للتدرب رفقة الفريق الأحمر.

واعتمد كولر على أحمد أشرف في أكثر من مركز سواء مركز صانع الألعاب أو مركز رقم 8، وظهر فيهما اللاعب بمستوى جيد ونال استحسان المدير الفني السويسري.

ويحرص كولر على منح الفرصة لعدد كبير من شباب في بداية فترة التحضير للموسم الجديد كما هو الحال في الاعتماد على إسلام عبد الله وكريم عثمان ومحمد نصير ومحمد فخري ومصطفى مخلوف وعيرهم من اللاعبين الشباب.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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