شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الظهور الأول لطاهر الشيخ بقميص الأهلى أمام الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طاهر الشيخ فى أول مباراة رسمية بقميص الأهلى بعد عودته من كندا فى مثل هذا اليوم 28 سبتمبر 1974، وقاد الأهلى للفوز على الشرقية برباعية، ولد طاهر محمد ممدوح حلمى الشهير بـ(طاهر الشيخ) فى الرابع من أكتوبر 1952 بحى سموحة بالإسكندرية، وبدأ مشواره الكروى فى نادى سموحة، وبعد تألقه انتقل طاهر لنادى الأولمبى وواصل تألقه فى هذا النادى حتى انتقل الى النادى الأهلى فى موسم 1974 - 1975.

وعن انضمامه إلى النادى الأهلي، يقول عدلى القيعى مهندس صفقات القلعة الحمراء فى تلك الفترة، "عرضت فكرة انضمام الشيخ للأهلى على المايسترو صالح سليم، وقلت له هناك لاعب صاحب "استايل" تحبه جدا، وهو فى الـ18 من عمره، واسمه طاهر الشيخ، ويلعب فى النادى الأولمبى السكندرى".

وبالفعل ذهب القيعى والفريق مرتجى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وقتها إلى عبد العزيز سالم، رئيس مجلس إدارة النادى الأولمبي، وطلبنا شراء اللاعب، فرد علينا بقوله الاستغناء عن اللاعب مقابل 50 ألف جنيه.

وانتقل طاهر الشيخ للنادى الأهلى موسم 1974- 1975، وسجل فى أول مشاركة له مع الأهلى هدفين فى مرمى الشرقية، وفاز المارد الأحمر وقتها بأربعة أهداف دون مقابل وأحرز معه محمود الخطيب، وسمير حسن.

طاهر الشيخ يعتبر من النجوم البارزة فى فترة السبعينات وبداية الثمانينات، حيث سجل 24 هدفًا فى الدورى من عام 1974 حتى عام 1981، ولا ينسى عشاق النادى الأهلى لطاهر الشيخ، مشاركته مع الجيل الذهبى للكرة المصرية فى نهائى كأس مصر أمام الزمالك فى 28 أبريل 1978 حين دفع المدرب المجرى هيديكوتى به هو ومحمود الخطيب، فى لحظات حاسمة من عمر المباراة، وكان الزمالك متقدما بهدفين مقابل هدف واحد، وأحرز هدفين وجمال عبدالحميد، هدفًا ليفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين للزمالك.

كما اقتحم طاهر الشيخ مجال التمثيل، رغم أنه لم يكن يرغب فى التمثيل بعد العروض التى قدمت له، حتى إنه رفض فى البداية عرض المخرج أحمد يحيى المشاركه فى فيلم "رحله النسيان"، وتحجج بضرورة موافقة المدرب ليشارك فى الفيلم، لتأكده أن مدرب الفريق سيرفض الفكرة من الأساس، لكن هديكوتى مدرب الأهلى فى هذا الوقت ووافق، ليظهر طاهرالشيخ للمرة الأولى والأخيرة فى فيلم رحلة النسيان.