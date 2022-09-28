شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدبولى يطالب الإسماعيلى بصرف مستحقاته المتأخرة قبل تمديد التعاقد معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد مدبولى صانع ألعاب النادى الاسماعيلى من مسئولي ناديه صرف مستحقاته المادية المتأخرة قبل توقيع عقود تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء ، وتمسك النادى الاسماعيلى بإستمرار اللاعب وعدم مناقشة أي عروض محلية وصلت للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، حيث يسعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى لحسم ملف تمديد تعاقد أحمد مدبولى والذى ينتهى فى صيف 2023، وذلك بعد تألق اللاعب مع الدراويش بشكل لافت للنظر ومساهمته فى إنقاذ الفريق الأصفر من مغبة الهبوط للقسم الثانى وانضمامه للمنتخب الوطنى مؤخرا.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى عن طريق حسنى عبد ربه مدير الكرة فى إقناع أحمد مدبولى بتمديد تعاقده والاستمرار مع القلعة الصفراء ضمن خطة تكوين فريق قوى يعيد هيبة الدراويش بالموسم الجديد.

واستطاع أحمد مدبولى أن يصبح أحد الركائز الأساسية للإسماعيلى بالرغم من تغيير عدد من مدربين خلال السنوات الماضية من خلال المشاركة بصفة مستمرة فى جميع البطولات المحلية والعربية.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.