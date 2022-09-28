شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يصل القاهرة اليوم للانتظام فى تدريبات الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل التونسى علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة اليوم الأربعاء ‏بعد انتهاء مهمته مع منتخب تونس خلال الأجندة الدولية التي خاضت خلالها المنتخبات ‏الوطنية تجارب ودية.‏

ويخوض الأهلي ثالث تجاربه الودية خلال فترة الإعداد أمام طلائع الجيش غداً الخميس، وكان الفريق قد خاض لقاءين وديين.. الأول أمام بتروجت وحقق الفريق الفوز ‏‏5-1 كما فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الثانية.‏

وشهدت مباراتي الأهلي الوديتين الماضيتين ضد بتروجت وأسوان تنوع كولر في منح الفرصة لكل اللاعبين سواء اللاعبين القدامى أو الجدد أو الشباب ومعهم الصفقات الجديدة، وشهد اللقاءين الماضيين ظهور لاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة مثل رامي ربيعة ومحمد هاني ومحمود كهربا ومحمود متولي، والصفقات الجديدة برونو سافيو وشادي حسين، بخلاف اللاعبين الشباب مثل محمد فخري وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف ورأفت خليل ومحمد مغربي وإسلام عبد الله وكريم عثمان وغيرهم من باقي اللاعبين.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا في تونس 9 أكتوبر المقبل، وحقق المارد الأحمر فوزاً على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف ودياً، ثم فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف.