شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صلاح محسن يبحث عن الذات فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث صلاح محسن لاعب النادى الأهلى عن الذات خلال الموسم الجديد من أجل استعادة تألقه فى الدورى المصرى فى ظل مناقشة الأهلى عروض إعارته خلال الفترة المقبلة .

صلاح محسن مهاجم صاحب خبرات قوية تمكنه من إستعادة مستواه سريعا ، حيث يوجد أكثر من نادٍ مهتم بالتعاقد مع صلاح محسن فى الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزها فيوتشر وسيراميكا، اللذين قدما عروضا لاستعارة اللاعب من الأهلي، كما دخلا في مفاوضات مع اللاعب لإقناعه بالانضمام لصفوفهما.

ويعد صلاح محسن نجم النادى الأهلى من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية، وانضم صلاح محسن لفريق ناشئى إنبى عام 2008 ، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الاسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول ، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب صلاح محسن فى الصور التالية :