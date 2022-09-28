شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه بيروت اللبنانى فى نهائى البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، مساء اليوم، فريق كرة سلة سيدات سموحة مع نظيره بيروت اللبنانى فى نهائى البطولة العربية للسلة، والتى تقام بتونس وتختتم اليوم.

وتأهل سموحة إلى النهائى بعد التغلب على الفحيص الأردنى بقبل النهائى بنتيجة 52/82.

وكان سموحة قد تغلب على كل من الشارقة الإماراتى، والأمل الرياضى التونسى، وشباب الفحيص الأردنى، ومقديشيو سيتى، والمدينة السطافية والارثوذكسى الأردنى بربع النهائي والفحيص بنصف النهائي لأول مرة فى تاريخ الفريق.

وتضم قائمة سيدات نادي سموحة في البطولة كلاً من ريم أسامة، آية فتح الله، مي حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامي، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، إنجي صلاح، رنا حسن، والمحترفة الأمريكية شي كيلي ، وسييرا.