شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب اليوم على فترتين استعداداً لمواجهة بطل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه، اليوم الأربعاء، على فترتين صباحية ومسائية، ‏وذلك على ملعب التتش بالجزيرة ضمن البرنامج الذى حدده مارسيل كولر المدير الفنى للفريق خلال فترة ‏الإعداد استعدادًا للموسم الجديد، والذى يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيرى ‏فى تونس يوم 9 أكتوبر المقبل فة ذهاب دور الـ32 بدورة أبطال أفريقيا.

وقرر كولر المدير الفنى للفريق أن تكون الفقرة المسائية خاصة باللاعبين الدوليين العائدين من معسكر المنتخب الوطنى.

ويخوض الأهلى ثالث تجاربه الودية خلال فترة الإعداد أمام طلائع الجيش، غداً الخميس، فيما كان الفريق قد خاض لقاءين وديين حقق خلالهما الفوز على بتروجت 5-1 ‏وأسوان بهدفين مقابل هدف.‏

ويختتم الأهلى معسكره نهاية الأسبوع الجارى، حيث يخوض الفريق مرانه صباح الجمعة ‏على ملعب التتش، ويحصل اللاعبون على راحة يوم السبت المقبل، وفقًا للبرنامج التدريبي قبل ‏استئناف التدريبات من جديد ومواصلة التحضير للمرحلة القادمة.‏