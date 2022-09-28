شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بمهاجم الأهلى بعد وديتى بتروجت وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال حسام حسن مهاجم الاهلى إشادة خاصة من السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد نجاحه في تسجيل هدفين في المباراتين الوديتين التي خاضهم المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد، وحرص كولر على الإشادة بحسام حسن في التدريبات حيث طالبه المدرب السويسرى بمواصلة التألق لحجز مكان أساسى في خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.

وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف لهدف الأربعاء الماضي ثم فاز على أسوان مساء الأحد ، بهدفين لهدف وسيختتم ودياته استعداداً للموسم الجديد بمواجهة الطلائع غداً قبل السفر إلى تونس لمواجهة إتحاد المنستيري يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.