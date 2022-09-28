شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يتدرب فى الصين استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات تدريباته اليومية بالصين خلال المعسكر الذى يقيمه المنتخب قبل ايام من انطلاق بطولة العالم المقرر إقامتها فى الفترة من 31 سبتمبر إلى 10 أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من، محمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى بالإضافة إلى يوسف عبد العزيز، وعلى مستوى البنات تشارك دينا مشرف ومريم الهضيبى ويسرا حلمى وهنا جودة .

وتأتى المشاركة فى البطولة بعدما توج المنتنخب بالميداليات الذهبية والفضية فى منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت فى الجزائر مؤخرا، وحقق خلالها اللاعبون 14 ميدالية متنوعة.

وأسند مسئولو اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتزعاشور، رئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة العالم إلى أحمد رضا عضو مجلس إدارة الاتحاد.